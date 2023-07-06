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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.07.2023 17:49
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2265774,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 56,8
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,39
- Kurucu (%)
% 56,8
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 30,58
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,85
d) Diğer Giderler (%)
% 9,77
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166494


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Yarım 5.205 5.353 32,00  
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