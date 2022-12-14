***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUYeni UnvanAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi29/11/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28180 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu Unvanı Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu olarak güncellenmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087204BIST