***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )Yeni UnvanAKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi28/04/2023AçıklamalarMÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) unvan değişikliğine dair ilgili TTSG ektedir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144160BIST