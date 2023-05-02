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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

02.05.2023 11:11
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
28/04/2023
Açıklamalar

MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ  FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) unvan değişikliğine dair ilgili TTSG ektedir. Saygılarımızla



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144161


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GRTRK 25,74 6.292.503 % 10,00  
ORCAY 7,60 67.851.722 % 9,99  
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Tam 9.120 9.271 -82,00  
Yarım 4.425 4.527 -33,00  
Çeyrek 2.216 2.263 -20,00  
Gümüş.Ons 24,72 24,75 -0,26  
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