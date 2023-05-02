***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.05.2023 11:11
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Yeni Unvan
AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
28/04/2023
Açıklamalar
MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) unvan değişikliğine dair ilgili TTSG ektedir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144161
BIST
13:284.562
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -55,46
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:2819,4708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:2821,3553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0127
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:281.243,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.243,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:28
|GRTRK
|25,74
|6.292.503
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|67.851.722
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.136.819
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.647.042
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|29.384.129
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|85.778.360
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.348.322
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.540.852
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|53.705.566
|% -9,96
|
|OSMEN
|66,35
|11.130.321
|% -9,85
|
|THYAO
|127,60
|1.604.450.166
|% -0,16
|
|EREGL
|33,04
|1.233.366.733
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,58
|1.231.585.163
|% -2,84
|
|EUPWR
|78,95
|1.219.334.512
|% 9,96
|
|SISE
|37,22
|970.899.521
|% 0,98
|
|EKGYO
|5,94
|522.871.009
|% -1,16
|
|YKBNK
|9,45
|589.023.162
|% -0,21
|
|AKBNK
|16,07
|652.423.047
|% 0,12
|
|ISCTR
|10,84
|437.478.635
|% 0,09
|
|KOZAL
|18,28
|731.976.160
|% -3,18
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4664
|19,4708
|% 0,16
|
|Euro
|21,3362
|21,3553
|% -0,06
|
|Sterlin
|24,1890
|24,3103
|% -0,18
|
|Frank
|21,5687
|21,6986
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1754
|5,2014
|% 0,08
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,91
|78,91
|-0,40
|