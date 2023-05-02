***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONUYeni UnvanAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi28/04/2023AçıklamalarMÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU unvan değişikliğine dair ilgili TTSG ektedir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144164BIST