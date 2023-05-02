***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYeni UnvanAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi28/04/2023AçıklamalarMÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU unvan değişikliğine dair ilgili TTSG ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144188BIST