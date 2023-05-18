***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FONYeni UnvanAKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi18/05/2023AçıklamalarMÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON unvan değişikliğine dair ilgili TTSG ektedir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152282BIST