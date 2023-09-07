***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FONYeni UnvanAKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi17/08/2023AçıklamalarAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FONU unvan değişikliğine dair ilgili TTSG ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192435BIST