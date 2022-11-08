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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.11.2022 10:37
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

                         Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1575 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyurudur
·                Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nu 08.10.2021-31.12.2021 ile 01.01.2022-11.03.2022 tarihleri arasında,
·              Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nu ise 02.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasında
      TEFAS üzerinden satın alan yatırımcılara ilgili fon fiyat hesaplamalarındaki düzeltmeler nedeniyle gerekli iade işlemlerinin yapılabilmesini teminen yatırımcıların, ilgili fonları satın aldıklarını tevsik eden bilgi/belge ile birlikte 08/11/2022-07/02/2023 tarihleri arasındaki 3 aylık süre boyunca Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'ne başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin sonunda talep edilmeyen tutarlar ilgili fonlara aktarılacaktır. Söz konusu aktarım sonrasında ilgili yatırımcılar tarafından tevsik edici bilgi/belge ile birlikte yapılacak fark iade talepleri Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. İletişim Bilgileri
Adres:
Kore Şehitleri Cad. N8/1 Esentepe 34394  Şişli / İstanbul
Telefon:
+90 212 376 32 00
Faks:
+90 212 340 80 36
E-posta:
info@aktifportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077831


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 42,98 28.147.981 % 9,98  
SNKRN 22,50 1.562.018 % 9,97  
ALCTL 69,10 107.404.320 % 9,94  
GARFA 21,20 4.992.395 % 7,78  
COSMO 99,90 1.753.944 % 7,59  
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10:41 Alış Satış %  
Dolar 18,5951 18,5972 % 0,65  
Euro 18,5917 18,6027 % 0,37  
Sterlin 21,2608 21,3675 % 0,21  
Frank 18,6800 18,7926 % 0,32  
Riyal 4,9349 4,9597 % 0,62  
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10:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.669 -5,44  
Altın Gr. 998 998 2,95  
Cumhuriyet 6.687 6.788 -1,00  
Tam 6.681 6.742 -6,00  
Yarım 3.255 3.296 -3,00  
Çeyrek 1.633 1.647 -3,00  
Gümüş.Ons 20,62 20,66 -0,15  
Gümüş Gr. 12,33 12,35 -0,01  
B. Petrol 97,68 97,68 -0,24  
Seans Raporu 10:41
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