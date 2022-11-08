***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.11.2022 10:37
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1575 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyurudur
· Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nu 08.10.2021-31.12.2021 ile 01.01.2022-11.03.2022 tarihleri arasında,
· Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nu ise 02.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasında
TEFAS üzerinden satın alan yatırımcılara ilgili fon fiyat hesaplamalarındaki düzeltmeler nedeniyle gerekli iade işlemlerinin yapılabilmesini teminen yatırımcıların, ilgili fonları satın aldıklarını tevsik eden bilgi/belge ile birlikte 08/11/2022-07/02/2023 tarihleri arasındaki 3 aylık süre boyunca Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'ne başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin sonunda talep edilmeyen tutarlar ilgili fonlara aktarılacaktır. Söz konusu aktarım sonrasında ilgili yatırımcılar tarafından tevsik edici bilgi/belge ile birlikte yapılacak fark iade talepleri Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. İletişim Bilgileri
Adres:
Kore Şehitleri Cad. N8/1 Esentepe 34394 Şişli / İstanbul
Telefon:
+90 212 376 32 00
Faks:
+90 212 340 80 36
E-posta:
info@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077831
BIST
10:434.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 20,26
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:4318,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1226
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5996
En Düşük
18,4157
10:4318,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
10:43997,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,75
|Açılış
|: 997,90
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:41
|DESA
|42,98
|28.147.981
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|107.404.320
|% 9,94
|
|GARFA
|21,20
|4.992.395
|% 7,78
|
|COSMO
|99,90
|1.753.944
|% 7,59
|
|DITAS
|23,32
|5.527.316
|% -36,77
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,98
|4.282.554.193
|% 3,71
|
|THYAO
|107,80
|2.200.858.272
|% 0,56
|
|KRDMD
|13,69
|1.662.475.117
|% -1,16
|
|PETKM
|14,53
|1.079.724.055
|% -0,82
|
|ASELS
|36,08
|991.412.957
|% 1,18
|
|EKGYO
|4,65
|913.596.427
|% -2,92
|
|KRDMD
|13,69
|1.662.475.117
|% -1,16
|
|EREGL
|37,98
|4.282.554.193
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,10
|177.620.475
|% 0,96
|
|PETKM
|14,53
|1.079.724.055
|% -0,82
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5951
|18,5972
|% 0,65
|
|Euro
|18,5917
|18,6027
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2608
|21,3675
|% 0,21
|
|Frank
|18,6800
|18,7926
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,62
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,44
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.255
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,68
|97,68
|-0,24
|
Seans Raporu
10:41
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10:56XU100
Endeks 4, 349 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 24, 267.00 milyon TL de
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10:56DOGUB
Yüzde 6.24 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 937, 814 adet işlem
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10:55PNLSN
Yüzde 7.65 oranında artışla 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 051 adet işlem
-
10:54JANTS
Yüzde 5.06 oranında artışla 114.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 632 adet işlem
-
10:53VAKKO
Yüzde 5.71 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 605 adet işlem