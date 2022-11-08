***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1575 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyurudur· Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nu 08.10.2021-31.12.2021 ile 01.01.2022-11.03.2022 tarihleri arasında,· Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nu ise 02.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaTEFAS üzerinden satın alan yatırımcılara ilgili fon fiyat hesaplamalarındaki düzeltmeler nedeniyle gerekli iade işlemlerinin yapılabilmesini teminen yatırımcıların, ilgili fonları satın aldıklarını tevsik eden bilgi/belge ile birlikte 08/11/2022-07/02/2023 tarihleri arasındaki 3 aylık süre boyunca Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'ne başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin sonunda talep edilmeyen tutarlar ilgili fonlara aktarılacaktır. Söz konusu aktarım sonrasında ilgili yatırımcılar tarafından tevsik edici bilgi/belge ile birlikte yapılacak fark iade talepleri Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. İletişim BilgileriAdres:Kore Şehitleri Cad. N8/1 Esentepe 34394 Şişli / İstanbulTelefon:+90 212 376 32 00Faks:+90 212 340 80 36E-posta:info@aktifportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077831BIST