***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1575 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyurudur • Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nu 08.10.2021-31.12.2021 ile 01.01.2022-11.03.2022 tarihleri arasında, • Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nu ise 02.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasında TEFAS üzerinden satın alan yatırımcılara ilgili fon fiyat hesaplamalarındaki düzeltmeler nedeniyle gerekli iade işlemlerinin yapılabilmesini teminen yatırımcıların, ilgili fonları satın aldıklarını tevsik eden bilgi/belge ile birlikte 08/11/2022-08/02/2023 tarihleri arasındaki 3 aylık süre boyunca Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'ne başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin sonunda talep edilmeyen tutarlar ilgili fonlara aktarılacaktır. Söz konusu aktarım sonrasında ilgili yatırımcılar tarafından tevsik edici bilgi/belge ile birlikte yapılacak fark iade talepleri Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. İletişim Bilgileri Adres: Kore Şehitleri Cad. N8/1 Esentepe 34394 Şişli / İstanbul Telefon: +90 212 376 32 00 Faks: +90 212 340 80 36 E-posta: info@aktifportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077890BIST