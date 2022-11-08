***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.11.2022 12:18
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1575 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyurudur • Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nu 08.10.2021-31.12.2021 ile 01.01.2022-11.03.2022 tarihleri arasında, • Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nu ise 02.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasında TEFAS üzerinden satın alan yatırımcılara ilgili fon fiyat hesaplamalarındaki düzeltmeler nedeniyle gerekli iade işlemlerinin yapılabilmesini teminen yatırımcıların, ilgili fonları satın aldıklarını tevsik eden bilgi/belge ile birlikte 08/11/2022-08/02/2023 tarihleri arasındaki 3 aylık süre boyunca Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'ne başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin sonunda talep edilmeyen tutarlar ilgili fonlara aktarılacaktır. Söz konusu aktarım sonrasında ilgili yatırımcılar tarafından tevsik edici bilgi/belge ile birlikte yapılacak fark iade talepleri Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. İletişim Bilgileri Adres: Kore Şehitleri Cad. N8/1 Esentepe 34394 Şişli / İstanbul Telefon: +90 212 376 32 00 Faks: +90 212 340 80 36 E-posta: info@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077890
BIST
13:544.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 59,14
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
13:5418,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1335
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:5418,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0811
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
13:541.000,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.000,00
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:54
|GRSEL
|15,95
|28.618.621
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|718.819.577
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|835.787
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.875.422
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.332.070
|% 9,97
|
|CEOEM
|12,06
|102.355.004
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.416.851
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|EREGL
|36,94
|9.269.985.032
|% 0,87
|
|THYAO
|114,90
|7.873.817.214
|% 7,18
|
|KRDMD
|13,37
|3.372.577.574
|% -3,47
|
|ASELS
|36,76
|3.165.639.138
|% 3,08
|
|EKGYO
|4,87
|2.982.354.851
|% 1,67
|
|EKGYO
|4,87
|2.982.354.851
|% 1,67
|
|KRDMD
|13,37
|3.372.577.574
|% -3,47
|
|EREGL
|36,94
|9.269.985.032
|% 0,87
|
|SKBNK
|2,15
|501.623.451
|% 3,37
|
|PETKM
|14,59
|2.427.093.052
|% -0,41
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6105
|% 0,72
|
|Euro
|18,6047
|18,6161
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2937
|21,4004
|% 0,36
|
|Frank
|18,7410
|18,8539
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9358
|4,9605
|% 0,64
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|-0,94
|