***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2022 17:17
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon'u 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083679
BIST
17:185.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 52,67
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
17:1818,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
17:1819,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2020
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6061
En Düşük
19,3596
17:181.076,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 16,07
|Açılış
|: 1.076,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.076,83
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KOZAL
|404,80
|3.980.123.232
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|259.923.473
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|54.933.389
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|26.127.930
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|EUYO
|4,54
|8.771.846
|% -7,54
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,14
|318.369.272
|% -5,56
|
|THYAO
|124,20
|7.871.446.943
|% 3,50
|
|KRDMD
|15,19
|5.713.199.273
|% 3,12
|
|EREGL
|42,22
|4.998.410.501
|% -1,03
|
|SISE
|39,54
|4.565.338.787
|% 1,13
|
|PETKM
|17,98
|4.407.083.485
|% 0,50
|
|EKGYO
|7,18
|2.983.860.421
|% 4,21
|
|SKBNK
|2,71
|1.052.635.837
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,19
|5.713.199.273
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,69
|3.569.593.170
|% 3,19
|
|YKBNK
|11,78
|3.656.009.436
|% -2,24
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6284
|18,6394
|% 0,04
|
|Euro
|19,5822
|19,5995
|% 1,04
|
|Sterlin
|22,7380
|22,8520
|% 1,55
|
|Frank
|19,7387
|19,8576
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,00
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|26,40
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|13,23
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.160
|7.225
|70,00
|
|Yarım
|3.473
|3.532
|34,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,03
|
|B. Petrol
|88,89
|88,89
|1,92
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 98 artarak (% 0.93 ) 5, 414
-
17:33
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUYO, KENT
-
17:33
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AKMGY, KOZAL
-
17:33XU100
Endeks 5, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 104, 243.00 milyon TL de
-
17:33BNTAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 764, 363 adet işlem