***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 14:48
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy ESG-Sürdürülebilirlik Serbest Fon'u 01/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092151
BIST
16:235.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 140,52
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:2318,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:2320,0217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:231.098,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.098,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:21
|TUREX
|33,00
|159.158.663
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.037.177
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.099.592
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.408.530
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|241.607.742
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|32,98
|54.056.619
|% -6,99
|
|EREGL
|42,32
|7.249.716.728
|% 2,57
|
|THYAO
|145,40
|6.180.532.408
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,46
|5.936.205.136
|% 8,36
|
|TCELL
|40,24
|4.288.697.412
|% 6,23
|
|ASELS
|63,70
|4.168.494.560
|% 2,49
|
|EKGYO
|9,46
|5.936.205.136
|% 8,36
|
|YKBNK
|12,04
|2.579.067.435
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,13
|2.287.359.943
|% 5,20
|
|PETKM
|20,30
|3.537.790.772
|% 1,70
|
|EREGL
|42,32
|7.249.716.728
|% 2,57
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7222
|18,7242
|% 0,12
|
|Euro
|20,0103
|20,0317
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4973
|22,6101
|% -0,19
|
|Frank
|20,1768
|20,2983
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9639
|4,9888
|% 0,06
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,64
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:33FLAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 572, 976 adet işlem
-
16:32AKFGY
Yüzde 6.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 206, 254 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 56 artarak (% 2.83 ) 4, 998
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, YYAPI, SAMAT, KONYA, CMBTN, TERA, BEYAZ, MEPET, POLTK, SANEL
-
16:31
TTKOM, TERA, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında