***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213915BIST