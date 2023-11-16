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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.11.2023 10:57
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon'u 01/10/2023 - 31/10/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218395


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BIST En Aktif Hisseler11:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 767.505,00 3.070.020 % 10,00  
IZINV 44,76 12.919.142 % 9,98  
EMNIS 110,40 642.086 % 9,96  
ORGE 60,70 150.072.283 % 9,96  
KSTUR 2.307,00 2.553.849 % 9,96  
daha fazla
11:31 Alış Satış %  
Dolar 28,6803 28,6962 % 0,06  
Euro 31,1774 31,2085 % 0,27  
Sterlin 35,4214 35,5990 % -0,16  
Frank 32,1434 32,3370 % -0,02  
Riyal 7,6269 7,6652 % 0,05  
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11:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,56 23,59 % 0,66  
Platin 902,35 903,69 % 0,66  
Paladyum 1.042,28 1.043,30 % 0,66  
Brent Pet. 80,34 80,34 % 0,66  
Altın Ons 1.966,35 1.966,63 % 0,66  
Seans Raporu 11:31
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