***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAktif Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'u 01/01/2024 - 31/01/2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246047BIST