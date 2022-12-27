***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu iç tüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 09.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.Saygılarımızla ,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090299BIST