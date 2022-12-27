***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.12.2022 18:13
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.Buket Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç tüzüğünde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 09.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090300
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0746
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.089,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.089,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6865
|18,6956
|% 0,18
|
|Euro
|19,8755
|19,9190
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,4025
|22,5148
|% -0,14
|
|Frank
|20,0324
|20,1531
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9575
|4,9824
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|14,86
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|10,67
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.324
|7.405
|33,00
|
|Yarım
|3.546
|3.626
|16,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.812
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,23
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM