***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğünde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup. Konuya ilişkin tadil metni ekte bilginize sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090308BIST