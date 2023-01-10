***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
10.01.2023 19:34
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Buket Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğünde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 17.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099752
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.130,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.130,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.135,40
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7707
|18,7771
|% 0,03
|
|Euro
|20,1483
|20,1566
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,7341
|22,8481
|% -0,24
|
|Frank
|20,2516
|20,3736
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.645
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.713
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,26
|80,26
|0,61
|