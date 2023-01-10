***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Yaprak Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzüğünde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 17.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099759BIST