***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
20.01.2023 19:41
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Yaprak Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel içtüzük ve ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103557
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0544
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.163,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,22
|Açılış
|: 1.163,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7953
|18,8090
|% 0,11
|
|Euro
|20,3858
|20,3989
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,1990
|23,3153
|% -0,04
|
|Frank
|20,3159
|20,4382
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9936
|5,0186
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,34
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.887
|7.953
|-35,00
|
|Yarım
|3.852
|3.892
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,88
|86,88
|0,72
|