***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Yaprak Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel içtüzük ve ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.Kamuoyunun Bilgisine SunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103557BIST