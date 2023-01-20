***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Mindvest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel içtüzük ve ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.Kamuoyunun Bilgisine SunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103559BIST