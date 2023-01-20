***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesinde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel İhraç Belgesi ektedir.Kamuoyunun Bilgisine SunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103554BIST