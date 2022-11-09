***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.11.2022 14:29
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 04.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28180 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 14.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078530
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0788
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0744
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.029,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.025,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|36,08
|2.658.770.431
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|95.095.681
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.853.092
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.664.366
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.070.534
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.077.260
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|1.816.262
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.708.577
|% -9,84
|
|KERVT
|11,09
|432.153.798
|% -9,54
|
|THYAO
|111,20
|9.797.000.874
|% -1,59
|
|ASELS
|37,78
|7.757.172.518
|% 4,42
|
|EREGL
|34,62
|5.747.900.740
|% -3,13
|
|TCELL
|32,10
|4.593.616.028
|% 9,18
|
|TTKOM
|13,89
|4.155.674.795
|% 1,39
|
|EKGYO
|5,07
|3.191.397.380
|% -2,50
|
|SKBNK
|2,15
|671.585.673
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,89
|4.155.674.795
|% 1,39
|
|TSKB
|3,09
|904.646.479
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5973
|18,6014
|% 0,43
|
|Euro
|18,7184
|18,7370
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,1954
|21,3017
|% -0,55
|
|Frank
|18,8914
|19,0052
|% 0,90
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|16,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|0,10
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem