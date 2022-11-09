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***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

09.11.2022 14:30
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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   Sermaye Piyasası Kurulu, 04.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28180 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 14.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur. 
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078531


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Çeyrek 1.667 1.680 -3,00  
Gümüş.Ons 21,34 21,37 -0,02  
Gümüş Gr. 12,77 12,79 0,06  
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