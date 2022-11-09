***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.11.2022 14:30
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 04.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28180 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 14.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078531
BIST
14:434.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 64,90
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
14:4318,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
14:4318,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
14:431.022,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.022,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ODAS
|9,79
|2.103.124.731
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|134.423.892
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,51
|389.385.957
|% 9,96
|
|ETILR
|10,50
|32.259.760
|% 9,95
|
|KNFRT
|14,94
|125.536.330
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|57.026.279
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|199.763.410
|% -9,84
|
|KERVT
|11,21
|311.259.317
|% -8,56
|
|BIMAS
|136,90
|1.510.014.548
|% -7,19
|
|THYAO
|113,80
|6.077.154.038
|% 0,71
|
|TTKOM
|14,02
|2.824.884.246
|% 2,34
|
|TCELL
|32,10
|2.546.291.034
|% 9,18
|
|ODAS
|9,79
|2.103.124.731
|% 10,00
|
|PETKM
|14,50
|1.961.735.369
|% 1,83
|
|EKGYO
|5,16
|1.617.817.101
|% -0,77
|
|SKBNK
|2,17
|487.594.670
|% 2,84
|
|ODAS
|9,79
|2.103.124.731
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,02
|2.824.884.246
|% 2,34
|
|TSKB
|3,14
|527.635.950
|% 0,64
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5994
|18,6027
|% 0,43
|
|Euro
|18,7146
|18,7298
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2782
|21,3849
|% -0,16
|
|Frank
|18,8387
|18,9522
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,36
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|121,00
|
|Tam
|6.822
|6.875
|-13,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,06
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-0,53
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58ULUUN
Yüzde 7.37 oranında artışla 40.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 353, 676 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 61, 496.00 milyon TL de
-
14:57ALARK
Yüzde 9.13 oranında artışla 87.85 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 270, 308 adet işlem
-
14:56HKTM
Yüzde 5.43 oranında artışla 88.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 994, 856 adet işlem
-
14:55OZKGY
Yüzde 8.25 oranında artışla 12.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 472, 815 adet işlem