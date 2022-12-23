***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.12.2022 17:36
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 09.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089510
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.077,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.077,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6705
|18,6734
|% 0,06
|
|Euro
|19,8092
|19,8477
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4102
|22,5226
|% 0,07
|
|Frank
|19,9282
|20,0482
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9530
|4,9778
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.282
|7.349
|31,00
|
|Yarım
|3.526
|3.595
|17,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,22
|0,08
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|3,20
|