***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.04.2023 14:24
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 29.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-35340 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinde muhtelif maddelerde gerçekleştirilecek olan değişikliklere izin verilmiştir. Konuya ilişkin değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihlerinin belirtildiği duyuru metni ektedir . Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131975
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1006
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.250,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.250,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2478
|19,2537
|% 0,21
|
|Euro
|21,1137
|21,1678
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9185
|24,0385
|% -0,15
|
|Frank
|21,1905
|21,3181
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1154
|5,1410
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.482
|8.559
|-23,00
|
|Yarım
|4.143
|4.188
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR