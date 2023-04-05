***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 29.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-35340 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinde muhtelif maddelerde gerçekleştirilecek olan değişikliklere izin verilmiştir. Konuya ilişkin değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihlerinin belirtildiği duyuru metni ektedir . Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131975BIST