***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2023 14:09
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 07.08.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-40576 sayılı yazısı ile Aktif Portföy Birinci Serbest Fon izahnamesinde gerçekleştirilecek olan değişikliklere izin verilmiştir. Konuya ilişkin değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihlerinin belirtildiği duyuru metni ektedir .
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184423
BIST
'
14:447.602
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 160,22
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.641
14:4427,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4429,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1255
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
14:441.668,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.668,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:42
|PAPIL
|25,08
|127.550.649
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|152.113.190
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.998.598
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,79
|184.011.477
|% -56,59
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|DOCO
|3.549,90
|57.048.480
|% -6,58
|
|THYAO
|264,20
|8.462.836.342
|% 2,21
|
|ASTOR
|123,60
|5.333.172.365
|% 2,49
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|GARAN
|56,30
|3.743.785.961
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,85
|1.111.827.292
|% 2,67
|
|EKGYO
|8,51
|2.376.421.335
|% 0,12
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|ISCTR
|17,13
|3.571.239.229
|% -0,81
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0429
|27,0495
|% 0,19
|
|Euro
|29,7535
|29,7633
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,3283
|34,5005
|% 0,51
|
|Frank
|30,7920
|30,9775
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1868
|7,2229
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,14
|
|Cumhuriyet
|11.379
|11.551
|-2,00
|
|Tam
|11.135
|11.213
|25,00
|
|Yarım
|5.576
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,04
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,54
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 03 artarak (% 1.95 ) 8, 264
-
14:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, YKBNK
-
14:57XU100
Endeks 7, 610 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 90, 208.00 milyon TL de
-
14:56ANHYT
Yüzde 5.69 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 835 adet işlem
-
14:55COSMO
Yüzde 9.91 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 277 adet işlem