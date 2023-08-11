***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 07.08.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-40576 sayılı yazısı ile Aktif Portföy Birinci Serbest Fon izahnamesinde gerçekleştirilecek olan değişikliklere izin verilmiştir. Konuya ilişkin değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihlerinin belirtildiği duyuru metni ektedir .Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184423BIST