***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2023 14:10
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 07.08.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-40576 sayılı yazısı ile Aktif Portföy Birinci Serbest Fon izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184425
BIST
'
14:437.603
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 161,04
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.641
14:4327,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4329,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1255
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
14:431.668,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.668,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:43
|PAPIL
|25,08
|127.550.649
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|152.113.190
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.998.598
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,79
|184.011.477
|% -56,59
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|DOCO
|3.549,90
|57.048.480
|% -6,58
|
|THYAO
|264,20
|8.462.836.342
|% 2,21
|
|ASTOR
|123,60
|5.333.172.365
|% 2,49
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|GARAN
|56,30
|3.743.785.961
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,85
|1.111.827.292
|% 2,67
|
|EKGYO
|8,51
|2.376.421.335
|% 0,12
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|ISCTR
|17,13
|3.571.239.229
|% -0,81
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0356
|27,0531
|% 0,20
|
|Euro
|29,7493
|29,7618
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,3216
|34,4937
|% 0,49
|
|Frank
|30,7820
|30,9674
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1867
|7,2227
|% 0,07
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,60
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,38
|
|Cumhuriyet
|11.379
|11.551
|-2,00
|
|Tam
|11.138
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.577
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,88
|86,88
|0,48
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58GEDZA
Yüzde 8.38 oranında artışla 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 793, 163 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 03 artarak (% 1.95 ) 8, 264
-
14:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, YKBNK
-
14:57XU100
Endeks 7, 610 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 90, 208.00 milyon TL de
-
14:56ANHYT
Yüzde 5.69 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 835 adet işlem