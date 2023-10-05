***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu İzahnamesinin (6.3) numaralı maddesi güncellenmiş olup Tadil Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200315BIST