***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 30.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-48774 sayılı yazısı ile Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 01.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metnini ekte bilginize sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245989BIST