***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.02.2024 10:57
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 30.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-48774 sayılı yazısı ile Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişiklere izin vermiş olup, ilgili değişiklik 01.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metnini ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245989
BIST
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11:188.627
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 130,47
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1830,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1832,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0073
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:181.991,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.991,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:18
|METUR
|8,08
|9.001.913
|% 32,24
|
|BURVA
|139,70
|36.575.758
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.272.519
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.147.448
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|29.028.112
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,01
|120.653.539
|% -4,53
|
|THYAO
|274,75
|2.809.123.186
|% 0,73
|
|BINHO
|579,00
|1.553.348.165
|% 8,22
|
|EKGYO
|10,43
|1.542.594.634
|% 3,78
|
|TUPRS
|153,50
|1.371.441.410
|% 2,33
|
|KCHOL
|166,60
|1.264.459.859
|% 3,67
|
|EKGYO
|10,43
|1.542.594.634
|% 3,78
|
|AKFGY
|2,09
|95.495.180
|% 1,95
|
|YKBNK
|22,04
|985.743.551
|% 0,92
|
|ZOREN
|4,69
|169.771.362
|% 0,64
|
|ADESE
|2,35
|79.805.797
|% 0,43
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3675
|30,3706
|% 0,09
|
|Euro
|32,8178
|32,8308
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2960
|38,4880
|% -0,10
|
|Frank
|35,0058
|35,2166
|% -0,04
|
|Riyal
|8,0739
|8,1144
|% 0,06
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|915,47
|916,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,32
|974,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,80
|2.041,14
|% 0,66
|