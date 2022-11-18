***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.11.2022 21:06
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamesinin unvanı, giriş bölümü, kısaltmalar, (1.1), (1.2.1.), (1.2.2), (1.3.), (1.6), maddeleri ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081158
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6300
En Düşük
18,5265
18:0019,2576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0417
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.047,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.047,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6220
|% 0,15
|
|Euro
|19,2399
|19,2576
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,0623
|22,1730
|% 0,31
|
|Frank
|19,4451
|19,5622
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9401
|4,9648
|% 0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,91
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.981
|7.111
|-20,00
|
|Yarım
|3.390
|3.476
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.738
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,92
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-2,58
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında