***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.12.2022 16:14
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu izahnamesini ekte Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088438
BIST
16:245.342
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 127,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:2418,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:2419,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:241.074,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.074,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:22
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.141.630.697
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.759.651
|% 9,99
|
|DOHOL
|10,02
|2.118.458.577
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.163.091
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.394.899
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,94
|945.093.792
|% -9,70
|
|YKBNK
|12,65
|11.409.691.140
|% 7,66
|
|PETKM
|19,82
|7.754.542.638
|% 3,34
|
|THYAO
|142,60
|5.477.266.124
|% 2,37
|
|ISCTR
|13,52
|5.426.178.036
|% 8,77
|
|AKBNK
|20,40
|5.087.985.863
|% 9,38
|
|YKBNK
|12,65
|11.409.691.140
|% 7,66
|
|EKGYO
|8,36
|3.946.303.084
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,52
|5.426.178.036
|% 8,77
|
|PETKM
|19,82
|7.754.542.638
|% 3,34
|
|ALBRK
|3,80
|1.261.950.730
|% 8,88
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6449
|18,6535
|% 0,01
|
|Euro
|19,7709
|19,7784
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6317
|22,7452
|% 0,08
|
|Frank
|19,9291
|20,0491
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,08
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|0,29
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.252
|7.298
|40,00
|
|Yarım
|3.512
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,55
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37ALBRK
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 795, 623 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, BIMAS, HEKTS
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 2.98 ) 4, 693
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, PLTUR, CUSAN, SKBNK, OTTO, HALKB, VAKBN, DOHOL
-
16:36
RODRG, KRSTL, ISGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında