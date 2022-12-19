***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu izahnamesini ekte Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088438BIST