***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 19:36
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel izahname ektedir. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103548
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0363
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.163,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7970
|18,8019
|% 0,07
|
|Euro
|20,3605
|20,3765
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,1939
|23,3103
|% -0,06
|
|Frank
|20,3290
|20,4514
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9930
|5,0181
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,51
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.896
|7.962
|-26,00
|
|Yarım
|3.856
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,02
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,34
|