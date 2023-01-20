***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 19:35
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30316 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel izahname ektedir. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103547
BIST
18:005.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -39,19
|Açılış
|: 5.198
|
|Önceki Kapanış
|: 5.231
|
5.229
En Düşük
5.021
18:0018,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8220
En Düşük
18,7765
18:0020,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0611
|Açılış
|: 20,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
20,5421
En Düşük
20,3841
18:001.166,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.166,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,49
|
1.170,14
En Düşük
1.159,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ONCSM
|96,80
|5.296.315
|% 10,00
|
|MRSHL
|434,90
|5.936.820
|% 9,99
|
|SDTTR
|132,20
|322.792.702
|% 9,98
|
|ASTOR
|26,72
|2.058.769.445
|% 9,96
|
|ALARK
|75,10
|1.807.675.507
|% 9,96
|
|EYGYO
|22,32
|661.122.746
|% -10,00
|
|GUBRF
|305,20
|3.216.369.647
|% -10,00
|
|RODRG
|55,80
|17.894.022
|% -10,00
|
|VKING
|43,52
|28.773.212
|% -9,97
|
|ATSYH
|84,00
|4.130.263
|% -8,65
|
|THYAO
|149,80
|11.981.888.236
|% -0,27
|
|TUPRS
|634,70
|8.066.202.918
|% 3,17
|
|ASELS
|61,55
|6.304.561.499
|% 0,98
|
|KOZAL
|555,60
|4.691.580.973
|% -5,11
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|EKGYO
|8,10
|2.826.763.881
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,09
|2.880.563.822
|% -3,30
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,89
|2.067.431.931
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,65
|441.765.009
|% -1,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7950
|18,8046
|% 0,01
|
|Euro
|20,4261
|20,4323
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,2309
|23,3474
|% -0,17
|
|Frank
|20,3312
|20,4537
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9942
|5,0192
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|7.829
|7.947
|-46,00
|
|Tam
|7.863
|7.935
|-1,00
|
|Yarım
|3.840
|3.883
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|-1,09
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59IPEKE
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 781, 795 adet işlem
-
17:58VKING
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 43.52 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 825 adet işlem
-
17:57MANAS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 398 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 42.78 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 956, 832 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 90, 129.00 milyon TL de