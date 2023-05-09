***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-35340 sayılı yazısı ile Aktif Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel izahname ektedir. Kamuoyunun Bilgisine SunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148622BIST