***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.05.2023 14:20
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-35340 sayılı yazısı ile Aktif Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel izahname ektedir. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148622
BIST
16:404.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -20,93
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4019,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4021,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0709
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:401.271,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.271,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:38
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.865.069
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.262.824
|% -9,98
|
|CWENE
|118,50
|3.169.266.079
|% -9,75
|
|NETAS
|23,92
|124.641.059
|% -9,60
|
|SEKFK
|7,38
|40.628.794
|% -9,45
|
|ISCTR
|12,03
|4.440.493.213
|% 2,73
|
|KCHOL
|85,80
|3.634.959.710
|% 6,45
|
|CWENE
|118,50
|3.169.266.079
|% -9,75
|
|THYAO
|129,20
|3.149.392.498
|% -2,71
|
|AKBNK
|16,66
|2.626.897.631
|% 1,03
|
|ISCTR
|12,03
|4.440.493.213
|% 2,73
|
|YKBNK
|10,17
|2.166.537.074
|% 2,62
|
|AKBNK
|16,66
|2.626.897.631
|% 1,03
|
|SKBNK
|2,23
|277.602.086
|% -0,45
|
|EKGYO
|5,43
|652.691.053
|% -2,16
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5126
|19,5187
|% 0,09
|
|Euro
|21,3790
|21,3839
|% -0,34
|
|Sterlin
|24,4916
|24,6144
|% -0,17
|
|Frank
|21,7514
|21,8825
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1881
|5,2142
|% 0,07
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|