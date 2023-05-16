***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.05.2023 18:36
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-35340 sayılı yazısı ile Aktif Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliklere izin verilmiş olup, güncel izahname ektedir. Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151796
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0717
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0726
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.265,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -9,21
|Açılış
|: 1.265,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.264,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7219
|19,7260
|% 0,36
|
|Euro
|21,4280
|21,4360
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,5614
|24,6845
|% 0,03
|
|Frank
|21,9339
|22,0660
|% 0,31
|
|Riyal
|5,2438
|5,2701
|% 0,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-21,83
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|-8,54
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.441
|4.604
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.295
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|-0,51
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında