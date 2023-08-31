***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.08.2023 11:20
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190432
BIST
'
15:227.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 40,48
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:2226,6691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0208
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:2229,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0750
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:221.669,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.669,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.394.470
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|128.118.839
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|57.389.854
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.870.402
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|EPLAS
|8,94
|65.328.097
|% -3,66
|
|ASTOR
|145,80
|7.794.636.880
|% 7,05
|
|KOZAL
|29,08
|6.028.121.440
|% 9,00
|
|ISCTR
|21,74
|5.582.213.692
|% -1,90
|
|TUPRS
|142,00
|4.552.463.790
|% -0,14
|
|GUBRF
|352,20
|4.110.521.855
|% 2,26
|
|ISCTR
|21,74
|5.582.213.692
|% -1,90
|
|EKGYO
|8,72
|2.129.242.423
|% 1,99
|
|KOZAL
|29,08
|6.028.121.440
|% 9,00
|
|PETKM
|20,90
|3.486.595.233
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,81
|699.593.206
|% 2,56
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6576
|26,6691
|% -0,08
|
|Euro
|29,0486
|29,0767
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,7311
|33,9003
|% -0,32
|
|Frank
|30,1179
|30,2993
|% -0,44
|
|Riyal
|7,0881
|7,1237
|% -0,05
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,50
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.974
|11.075
|-83,00
|
|Yarım
|5.504
|5.559
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,67
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37ARSAN
Yüzde 7.53 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 174, 228 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 7, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 97, 336.00 milyon TL de
-
15:35ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 99.35 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 202 adet işlem
-
15:34CIMSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 746, 130 adet işlem
-
15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem