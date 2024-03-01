***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.03.2024 15:08
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253623
BIST
'
15:299.152
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -42,07
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:2931,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1089
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
15:2933,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0898
|Açılış
|: 33,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
15:292.069,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,77
|Açılış
|: 2.069,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:27
|VKING
|37,84
|45.328.061
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.659.820.506
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|417.268.387
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.090.531
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|63.807.935
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|426.950.963
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|378.262.399
|% -9,93
|
|EDATA
|31,66
|350.003.599
|% -6,88
|
|KBORU
|162,50
|1.478.594.725
|% -6,66
|
|EREGL
|45,80
|4.892.981.485
|% 0,62
|
|REEDR
|74,85
|4.282.984.895
|% 8,16
|
|KONTR
|299,25
|3.696.726.506
|% 4,27
|
|GUBRF
|203,00
|3.614.464.345
|% 1,20
|
|THYAO
|278,50
|3.594.033.467
|% -1,15
|
|ISCTR
|10,87
|1.260.754.262
|% -2,07
|
|EREGL
|45,80
|4.892.981.485
|% 0,62
|
|EKGYO
|11,31
|1.192.539.008
|% 1,89
|
|ZOREN
|5,57
|562.513.400
|% -1,24
|
|AKFGY
|2,60
|235.296.407
|% 3,59
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3361
|31,3411
|% 0,34
|
|Euro
|33,9503
|33,9588
|% 0,27
|
|Sterlin
|39,5017
|39,6998
|% 0,49
|
|Frank
|35,2599
|35,4723
|% 0,23
|
|Riyal
|8,3326
|8,3744
|% 0,36
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|877,19
|879,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,70
|955,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,17
|83,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,12
|2.054,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42ETILR
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 16.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 204 adet işlem
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15:41HKTM
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 24.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 376, 767 adet işlem
-
15:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ISCTR, EREGL
-
15:40
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, COSMO, VKING
-
15:40XU100
Endeks 9, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 68, 859.00 milyon TL de