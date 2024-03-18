***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2024 17:03
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259862
BIST
'
18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1792
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0557
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,98
|Açılış
|: 2.243,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2970
|32,3063
|% 0,56
|
|Euro
|35,1530
|35,1737
|% 0,16
|
|Sterlin
|42,2065
|42,4181
|% 1,49
|
|Frank
|37,3985
|37,5860
|% 1,19
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|916,83
|922,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,83
|1.036,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,62
|86,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.160,25
|2.160,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
-
17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
-
17:57KAPLM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 474 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 38 kaybederek (% -0.68 ) 7, 670
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, BURVA, AKENR, PSDTC, GRNYO, PSDTC, KERVN, BRKVY, IZINV