***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 11:49
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077868
BIST
11:494.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 53,19
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:4918,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1321
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:4918,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:49997,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,77
|Açılış
|: 997,45
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:47
|DESA
|42,98
|29.989.932
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.878.683
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|43.745.985
|% 9,76
|
|GUBRF
|161,20
|626.095.725
|% 8,92
|
|DITAS
|23,24
|9.071.250
|% -36,98
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,22
|5.885.126.182
|% 1,64
|
|THYAO
|110,00
|4.853.898.351
|% 2,61
|
|KRDMD
|13,46
|2.423.844.394
|% -2,82
|
|PETKM
|14,55
|1.707.035.709
|% -0,68
|
|ASELS
|36,12
|1.630.427.742
|% 1,29
|
|EKGYO
|4,68
|1.415.011.829
|% -2,30
|
|SKBNK
|2,14
|383.469.913
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,46
|2.423.844.394
|% -2,82
|
|EREGL
|37,22
|5.885.126.182
|% 1,64
|
|YKBNK
|9,62
|1.182.839.340
|% 2,23
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6082
|% 0,71
|
|Euro
|18,5695
|18,5858
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,2854
|21,3921
|% 0,32
|
|Frank
|18,7160
|18,8288
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,65
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,55
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.678
|6.732
|-16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.291
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|
Seans Raporu
11:47
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