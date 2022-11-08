***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 11:49
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077871
BIST
14:014.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 61,03
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
14:0118,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1319
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:0118,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
14:01999,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,24
|Açılış
|: 999,38
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:01
|GRSEL
|15,95
|28.683.889
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|719.439.031
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.903.745
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|2.273.056
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.656.386
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,82
|9.339.214.424
|% 0,55
|
|THYAO
|114,80
|8.138.725.276
|% 7,09
|
|ASELS
|37,02
|3.446.295.839
|% 3,81
|
|KRDMD
|13,36
|3.403.120.688
|% -3,54
|
|EKGYO
|4,85
|3.010.453.185
|% 1,25
|
|EKGYO
|4,85
|3.010.453.185
|% 1,25
|
|KRDMD
|13,36
|3.403.120.688
|% -3,54
|
|EREGL
|36,82
|9.339.214.424
|% 0,55
|
|SKBNK
|2,14
|513.849.839
|% 2,88
|
|DOHOL
|6,59
|1.104.728.782
|% 2,97
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6089
|% 0,71
|
|Euro
|18,6090
|18,6216
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2449
|21,3515
|% 0,13
|
|Frank
|18,7199
|18,8326
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,64
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,73
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,03
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-0,86
|
Seans Raporu
14:01
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 54 artarak (% 1.76 ) 4, 822
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14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, EREGL
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14:16XU100
Endeks 4, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 69, 724.00 milyon TL de
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14:16ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 476, 836 adet işlem
-
14:15IHEVA
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 575, 660 adet işlem