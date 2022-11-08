***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 11:49
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077874
BIST
14:004.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 62,51
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
14:0018,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1312
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:0018,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0797
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
14:00999,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,24
|Açılış
|: 999,38
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:00
|GUBRF
|162,80
|719.439.031
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.681.735
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|835.787
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.903.745
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.556.124
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|CEOEM
|12,21
|112.638.477
|% -8,88
|
|EREGL
|36,88
|9.324.802.096
|% 0,71
|
|THYAO
|114,60
|8.106.367.203
|% 6,90
|
|KRDMD
|13,37
|3.400.628.236
|% -3,47
|
|ASELS
|37,12
|3.372.091.887
|% 4,09
|
|EKGYO
|4,85
|3.008.472.665
|% 1,25
|
|EKGYO
|4,85
|3.008.472.665
|% 1,25
|
|KRDMD
|13,37
|3.400.628.236
|% -3,47
|
|EREGL
|36,88
|9.324.802.096
|% 0,71
|
|SKBNK
|2,14
|513.436.415
|% 2,88
|
|DOHOL
|6,60
|1.099.374.411
|% 3,12
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6082
|% 0,71
|
|Euro
|18,6052
|18,6147
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2449
|21,3515
|% 0,13
|
|Frank
|18,7199
|18,8326
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,64
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,76
|
|Altın Gr.
|999
|999
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.689
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.259
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,93
|96,93
|-0,99
|