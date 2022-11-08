***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 11:51
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077876
BIST
13:594.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 61,63
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
13:5918,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1315
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:5918,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0821
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
13:59999,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,38
|Açılış
|: 999,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:59
|GUBRF
|162,80
|719.074.359
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.664.781
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|835.787
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.875.422
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.434.990
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|CEOEM
|12,15
|108.598.483
|% -9,33
|
|EREGL
|36,88
|9.294.377.630
|% 0,71
|
|THYAO
|114,20
|8.015.997.901
|% 6,53
|
|KRDMD
|13,37
|3.386.219.743
|% -3,47
|
|ASELS
|36,66
|3.187.368.781
|% 2,80
|
|EKGYO
|4,86
|2.998.779.981
|% 1,46
|
|EKGYO
|4,86
|2.998.779.981
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,37
|3.386.219.743
|% -3,47
|
|EREGL
|36,88
|9.294.377.630
|% 0,71
|
|SKBNK
|2,14
|513.058.416
|% 2,88
|
|YKBNK
|9,60
|1.619.470.834
|% 2,02
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6085
|% 0,71
|
|Euro
|18,6113
|18,6171
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2636
|21,3702
|% 0,22
|
|Frank
|18,7277
|18,8405
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,63
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,73
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,03
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-0,86
|