***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 11:51
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077877
BIST
14:394.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 68,12
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
14:3918,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1347
|Açılış
|: 18,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:3918,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
14:391.000,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.000,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:37
|GUBRF
|162,80
|722.808.829
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.983.892
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.117.915
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|34.289.885
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,50
|9.958.506.811
|% -0,33
|
|THYAO
|115,10
|8.798.263.319
|% 7,37
|
|EKGYO
|4,99
|3.961.919.350
|% 4,18
|
|ASELS
|36,88
|3.888.177.014
|% 3,42
|
|KRDMD
|13,30
|3.581.745.771
|% -3,97
|
|EKGYO
|4,99
|3.961.919.350
|% 4,18
|
|EREGL
|36,50
|9.958.506.811
|% -0,33
|
|KRDMD
|13,30
|3.581.745.771
|% -3,97
|
|SKBNK
|2,14
|521.656.562
|% 2,88
|
|ISCTR
|9,33
|1.886.352.264
|% 0,86
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6075
|% 0,71
|
|Euro
|18,6023
|18,6099
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2745
|21,3812
|% 0,27
|
|Frank
|18,7227
|18,8354
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9355
|4,9602
|% 0,64
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-25,00
|
|Tam
|6.697
|6.747
|-1,00
|
|Yarım
|3.263
|3.299
|0,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,79
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|96,95
|96,95
|-0,97
|
Seans Raporu
14:37
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