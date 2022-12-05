***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 16:02
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084326
BIST
15:484.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 35,88
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
15:4818,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
15:4819,7444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1151
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
15:481.076,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.076,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler15:48
|GLCVY
|31,68
|98.267.188
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.550.721
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|298.936.586
|% 9,99
|
|KZBGY
|23,58
|493.906.124
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|719.743.910
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|365.810.601
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|102.629.845
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|75.120.736
|% -9,97
|
|PRDGS
|12,74
|75.347.627
|% -9,96
|
|EREGL
|43,24
|9.746.878.150
|% 4,39
|
|THYAO
|136,70
|8.793.559.462
|% 6,55
|
|KRDMD
|16,23
|7.744.346.219
|% 9,96
|
|ASELS
|49,18
|3.948.236.937
|% 4,55
|
|EKGYO
|7,26
|3.492.092.008
|% 1,68
|
|KRDMD
|16,23
|7.744.346.219
|% 9,96
|
|EKGYO
|7,26
|3.492.092.008
|% 1,68
|
|ADESE
|1,85
|423.408.089
|% 9,47
|
|EREGL
|43,24
|9.746.878.150
|% 4,39
|
|ISCTR
|10,34
|2.137.385.891
|% -0,96
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6404
|% 0,03
|
|Euro
|19,7388
|19,7444
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,8341
|22,9486
|% 0,06
|
|Frank
|19,8452
|19,9648
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,72
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|7.179
|7.288
|-4,00
|
|Tam
|7.206
|7.263
|-11,00
|
|Yarım
|3.495
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|2,18
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:03RODRG
Yüzde 4.79 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 407 adet işlem
-
16:02FRIGO
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 314, 087 adet işlem
-
16:01KRDMB
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 305, 568 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 5, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 90, 169.00 milyon TL de
-
16:00SELVA
Yüzde 4.20 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 555, 467 adet işlem