***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 16:13
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084349
BIST
17:294.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 20,15
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:2918,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:2919,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0670
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:291.072,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.072,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.071,97
BIST En Aktif Hisseler17:29
|GLBMD
|12,87
|44.127.685
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.899.779
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|102.081.239
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|303.102.227
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|740.998.094
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|368.442.094
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|105.599.124
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.669.125
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|116.892.745
|% -9,96
|
|THYAO
|139,80
|12.747.521.927
|% 8,96
|
|EREGL
|42,76
|11.792.822.012
|% 3,24
|
|KRDMD
|16,23
|7.814.169.643
|% 9,96
|
|ASELS
|49,52
|4.975.485.787
|% 5,27
|
|EKGYO
|7,20
|3.925.344.767
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,20
|3.925.344.767
|% 0,84
|
|KRDMD
|16,23
|7.814.169.643
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,20
|2.945.656.599
|% -2,30
|
|EREGL
|42,76
|11.792.822.012
|% 3,24
|
|ADESE
|1,85
|426.415.805
|% 9,47
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6254
|18,6411
|% 0,04
|
|Euro
|19,6819
|19,6963
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,7524
|22,8665
|% -0,30
|
|Frank
|19,7725
|19,8916
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,04
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.206
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.495
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,69
|13,70
|-0,17
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|2,18
|