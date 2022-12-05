***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.12.2022 16:13
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084351
BIST
17:304.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 17,62
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:3018,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:3019,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0724
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:301.071,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.072,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.071,97
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GLBMD
|12,87
|44.127.685
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.899.779
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|102.081.239
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|303.003.704
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|740.710.274
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|368.413.630
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|105.544.887
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.647.875
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|116.823.985
|% -9,96
|
|THYAO
|139,90
|12.601.262.679
|% 9,04
|
|EREGL
|42,80
|11.741.830.910
|% 3,33
|
|KRDMD
|16,23
|7.813.329.935
|% 9,96
|
|ASELS
|49,56
|4.929.763.263
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,20
|3.914.429.104
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,20
|3.914.429.104
|% 0,84
|
|KRDMD
|16,23
|7.813.329.935
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,21
|2.927.329.845
|% -2,20
|
|EREGL
|42,80
|11.741.830.910
|% 3,33
|
|ADESE
|1,85
|426.380.858
|% 9,47
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6227
|18,6362
|% 0,01
|
|Euro
|19,6769
|19,6948
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,7590
|22,8731
|% -0,27
|
|Frank
|19,7678
|19,8868
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% -0,05
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-7,76
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.201
|7.260
|-14,00
|
|Yarım
|3.493
|3.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|-0,20
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|2,12
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43KLSYN
Yüzde 6.57 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 007, 581 adet işlem
-
17:42CLEBI
Yüzde 4.37 oranında artışla 716.90 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 026 adet işlem
-
17:41PAGYO
Yüzde 5.68 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 746, 435 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 08 artarak (% 0.37 ) 4, 352
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, HEDEF, KZBGY, SNPAM, DIRIT, BIOEN, KRDMA, FRIGO, ROYAL, MERKO