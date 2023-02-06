***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2023 13:47
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109876
BIST
14:334.783
En Yüksek
|Değişim
|: -4,30%
|| -214,98
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.759
14:3318,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
14:3320,2742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0373
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
14:331.132,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.132,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler14:31
|OYAKC
|22,66
|250.150.928
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|572.948
|% 10,00
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|NUHCM
|103,70
|39.518.694
|% 9,91
|
|NIBAS
|14,29
|26.005.476
|% 9,84
|
|SDTTR
|90,90
|74.793.170
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.703.223
|% -9,97
|
|CANTE
|64,65
|71.863.232
|% -9,64
|
|RAYSG
|16,81
|1.262.878
|% -9,33
|
|SEKFK
|9,19
|3.494.979
|% -9,28
|
|THYAO
|135,10
|1.628.743.840
|% -5,33
|
|EREGL
|38,84
|1.090.227.450
|% -1,07
|
|SISE
|41,10
|1.014.611.703
|% -4,51
|
|TUPRS
|571,90
|940.782.943
|% -4,52
|
|KOZAL
|510,00
|702.149.507
|% -5,12
|
|EKGYO
|6,93
|374.088.264
|% -4,68
|
|AKBNK
|15,81
|689.120.311
|% -4,24
|
|YKBNK
|8,72
|375.761.553
|% -3,33
|
|ALBRK
|3,07
|111.465.397
|% -6,12
|
|KRDMD
|16,65
|494.074.407
|% 1,83
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8227
|18,8288
|% 0,05
|
|Euro
|20,2636
|20,2712
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,5820
|22,6953
|% -0,13
|
|Frank
|20,2313
|20,3532
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0027
|5,0277
|% 0,03
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|6,55
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,55
|
|Cumhuriyet
|7.733
|7.775
|-5,00
|
|Tam
|7.738
|7.790
|-71,00
|
|Yarım
|3.780
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,56
|0,03
|
|B. Petrol
|80,24
|80,24
|0,30
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46XU100
Endeks 4, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 05 altında . İşlem hacmi 16, 489.00 milyon TL de
-
14:46GUBRF
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 188.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 779 adet işlem
-
14:45CANTE
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 64.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 088 adet işlem
-
14:44VKGYO
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 695 adet işlem
-
14:42BARMA
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 81.00 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676 adet işlem