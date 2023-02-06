***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2023 13:47
***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109880
BIST
13:354.858
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -139,64
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.766
13:3518,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
13:3520,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0401
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2591
13:351.134,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.134,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler13:35
|ISSEN
|70,15
|31.263.263
|% 9,95
|
|NUHCM
|103,70
|35.480.197
|% 9,91
|
|KONYA
|2.692,70
|75.949.990
|% 9,91
|
|OYAKC
|22,64
|218.790.835
|% 9,90
|
|NIBAS
|14,29
|23.004.884
|% 9,84
|
|VKING
|40,44
|3.496.493
|% -9,97
|
|ATSYH
|83,10
|817.806
|% -8,88
|
|OTTO
|84,50
|233.272
|% -8,15
|
|BJKAS
|6,51
|29.550.720
|% -8,05
|
|BRMEN
|1,85
|201.381
|% -7,96
|
|THYAO
|137,00
|1.506.547.842
|% -3,99
|
|EREGL
|39,00
|1.032.021.087
|% -0,66
|
|SISE
|41,48
|952.454.670
|% -3,62
|
|TUPRS
|579,00
|858.457.853
|% -3,34
|
|AKBNK
|16,25
|623.833.748
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,05
|345.972.344
|% -3,03
|
|YKBNK
|8,91
|353.128.936
|% -1,22
|
|AKBNK
|16,25
|623.833.748
|% -1,57
|
|ALBRK
|3,20
|100.102.838
|% -2,14
|
|KRDMD
|16,67
|479.521.499
|% 1,96
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8159
|18,8452
|% 0,14
|
|Euro
|20,2645
|20,2714
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,5887
|22,7020
|% -0,10
|
|Frank
|20,2537
|20,3757
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0021
|5,0272
|% 0,02
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,28
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,63
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.778
|-2,00
|
|Tam
|7.748
|7.799
|-62,00
|
|Yarım
|3.785
|3.816
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.908
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,07
|
|B. Petrol
|80,38
|80,38
|0,44
|